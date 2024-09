Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Merck-Kurs

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,8 Prozent auf 158,90 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Merck-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 158,90 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 158,35 EUR ein. Bei 165,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 281.077 Stück.

Am 30.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Bei einem Wert von 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2023). Mit Abgaben von 15,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,31 EUR belaufen. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 189,14 EUR.

Am 01.08.2024 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,62 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent auf 5,35 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Merck am 14.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,90 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels stärker

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt Donnerstagshandel im Plus

Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags leichter