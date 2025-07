Merck Aktie News: Merck am Montagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 109,45 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 109,45 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 109,20 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 110,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 121.237 Merck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,10 EUR. Dieser Wert wurde am 19.06.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 1,23 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,29 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 163,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 13.05.2025. In Sachen EPS wurden 1,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,60 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 5,28 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,69 EUR im Jahr 2025 aus.

