Merck Aktie News: Merck gewinnt am Donnerstagmittag

Blick auf Merck-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 144,75 EUR nach oben.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 144,75 EUR. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 145,00 EUR. Bei 144,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 24.274 Merck-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,00 EUR) erklomm das Papier am 30.08.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,28 Prozent hinzugewinnen. Bei 136,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 5,98 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,35 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 184,00 EUR je Merck-Aktie an.

Am 14.11.2024 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,86 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,70 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,27 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,17 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,77 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Dienstagshandels

JP Morgan Chase & Co. gibt Merck-Aktie Overweight