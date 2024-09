Merck Aktie News: Merck am Montagnachmittag verlustreich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Merck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 156,15 EUR ab.

Das Papier von Merck befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 156,15 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 155,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 158,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 112.253 Merck-Aktien.

Bei 177,00 EUR erreichte der Titel am 30.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 11,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 13,99 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,31 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 189,14 EUR an.

Merck gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,62 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent auf 5,35 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 13.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Merck.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2024 8,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

