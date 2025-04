Merck Aktie News: Merck am Nachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 119,00 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 119,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 118,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 119,70 EUR. Zuletzt wechselten 94.957 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,74 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,18 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,40 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 179,43 EUR je Merck-Aktie aus.

Merck gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent auf 5,42 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 9,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

