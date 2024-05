Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 166,75 EUR ab.

Das Papier von Merck befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 166,75 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 166,35 EUR aus. Bei 167,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 134.377 Merck-Aktien.

Bei 172,40 EUR erreichte der Titel am 07.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,39 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 13.12.2023 auf bis zu 134,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 187,67 EUR.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,83 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,12 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,29 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Merck am 01.08.2024 präsentieren. Merck dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2024 8,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

