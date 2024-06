Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag nahezu unverändert

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 166,90 EUR an der Tafel.

Im XETRA-Handel kam die Merck-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 166,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 167,35 EUR. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 166,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 167,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.143 Merck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 176,25 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (134,30 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 19,53 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,33 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 189,33 EUR.

Am 15.05.2024 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,83 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 5,12 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

