Merck Aktie News: Merck am Mittag gefragt

Die Aktie von Merck gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 145,40 EUR zu.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 145,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 145,60 EUR. Mit einem Wert von 144,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.440 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.08.2024 auf bis zu 177,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 17,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 136,10 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,34 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 184,00 EUR.

Am 14.11.2024 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,86 EUR, nach 1,70 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 5,27 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 8,75 EUR je Aktie.

