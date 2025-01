Merck Aktie News: Merck tendiert am Montagvormittag südwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Merck gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 144,30 EUR.

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 144,30 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 144,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 144,85 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.033 Stück gehandelt.

Am 30.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,66 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 136,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,34 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 184,00 EUR für die Merck-Aktie aus.

Merck veröffentlichte am 14.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,86 EUR gegenüber 1,70 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5,27 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5,17 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,75 EUR je Merck-Aktie.

