Merck Aktie News: Merck am Freitagnachmittag gesucht

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Merck-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 160,75 EUR. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 161,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 160,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 86.517 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 30.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,30 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 16,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 189,14 EUR an.

Merck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,62 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Merck-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 13.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2024 8,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX am Donnerstagmittag im Plus

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Donnerstagmittag im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich in der Gewinnzone