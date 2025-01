Merck Aktie News: Merck verteuert sich am Dienstagmittag

So bewegt sich Merck

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,6 Prozent auf 151,95 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 11:48 Uhr 4,6 Prozent. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 154,65 EUR. Bei 151,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 217.158 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei 177,00 EUR markierte der Titel am 30.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 16,49 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 136,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 10,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,34 EUR je Merck-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 184,00 EUR angegeben.

Merck gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,70 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 5,27 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,17 Mrd. EUR umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2024 8,75 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

