Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 150,70 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 150,70 EUR zu. Die Merck-Aktie legte bis auf 154,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 151,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 285.230 Merck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,00 EUR erreichte der Titel am 30.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 17,45 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 136,10 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,34 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 184,00 EUR an.

Merck gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,86 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,70 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,27 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,17 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 8,75 EUR je Merck-Aktie.

