Merck Aktie News: Merck zieht am Mittag an

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 117,25 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 117,25 EUR zu. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 117,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 116,95 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 39.303 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,80 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,29 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 165,86 EUR.

Merck veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,60 EUR je Aktie eingenommen. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,28 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,80 EUR je Merck-Aktie.

