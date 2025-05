Merck Aktie News: Merck am Mittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Merck. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 116,40 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 116,40 EUR zu. Bei 117,20 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 116,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33.014 Merck-Aktien.

Am 31.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 52,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,45 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 5,11 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,29 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 165,86 EUR je Merck-Aktie aus.

Merck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,69 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,60 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,28 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,80 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck kündigt Antrag für Tumor-Medikament an - Aktie fester

Merck-Aktie dennoch höher: Bernstein senkt Ziel - Einstufung unverändert

Aktien-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Merck-Aktie