Merck Aktie News: Merck am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

29.05.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Merck zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 117,00 EUR.

Das Papier von Merck legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 117,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 117,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.987 Merck-Aktien. Am 31.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 51,28 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 110,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 5,60 Prozent sinken. Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,29 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 165,86 EUR je Merck-Aktie aus. Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,69 EUR gegenüber 1,60 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,28 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 8,80 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Merck-Aktie Merck kündigt Antrag für Tumor-Medikament an - Aktie fester Merck-Aktie dennoch höher: Bernstein senkt Ziel - Einstufung unverändert Aktien-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Merck-Aktie

