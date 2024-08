Merck Aktie News: Merck am Vormittag nahe Nulllinie

Kurs der Merck

Die Aktie von Merck zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Merck-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 171,75 EUR an der Tafel.

Bei der Merck-Aktie ließ sich um 09:04 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 171,75 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 172,20 EUR. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 171,75 EUR. Bei 172,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.178 Merck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 176,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 13.12.2023 auf bis zu 134,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,80 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,37 EUR je Merck-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 185,67 EUR je Merck-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Merck am 01.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,62 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 5,35 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Merck am 14.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 13.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,88 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr eingebracht

Börse Frankfurt: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone