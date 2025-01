Merck Aktie News: Merck am Mittag auf grünem Terrain

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 149,75 EUR zu.

Um 11:49 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 149,75 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 149,95 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 149,40 EUR. Zuletzt wechselten 33.139 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 177,00 EUR erreichte der Titel am 30.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 15,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 136,10 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 9,12 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,34 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 184,00 EUR aus.

Am 14.11.2024 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,70 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 5,27 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,17 Mrd. EUR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,75 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

