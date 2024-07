Merck Aktie News: Merck legt am Vormittag zu

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Merck. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 165,35 EUR.

Das Papier von Merck konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 165,35 EUR. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 166,00 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 165,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.147 Merck-Aktien.

Am 12.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 176,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 6,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 18,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,33 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 182,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Merck am 15.05.2024 vor. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,83 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,27 Prozent zurück. Hier wurden 5,12 Mrd. EUR gegenüber 5,29 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,66 EUR im Jahr 2024 aus.

