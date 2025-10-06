Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Merck am Abend auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 88,69 USD ab.

Das Papier von Merck befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 88,69 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 88,58 USD. Bei 88,83 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 899.877 Stück gehandelt.

Bei 111,58 USD markierte der Titel am 16.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 25,81 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2025 auf bis zu 73,32 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,22 USD aus.

Am 29.07.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,76 USD gegenüber 2,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 15,80 Mrd. USD, gegenüber 16,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,20 Prozent präsentiert.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

