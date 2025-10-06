Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck gewinnt am Montagnachmittag

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 89,55 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 89,55 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 89,66 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 88,83 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 330.056 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 111,58 USD. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 19,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 73,32 USD fiel das Papier am 16.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,12 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,22 USD.

Merck ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 15,80 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,92 USD je Merck-Aktie belaufen.

