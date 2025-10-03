DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.340 +0,3%Top 10 Crypto16,80 +2,0%Nas22.786 -0,3%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,53 +0,3%Gold3.888 +0,8%
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck zieht am Abend an

03.10.25 20:23 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck zieht am Abend an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 90,11 USD.

Merck Co.
76,50 EUR 0,60 EUR 0,79%
Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,7 Prozent auf 90,11 USD. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 90,69 USD. Bei 89,53 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 936.874 Merck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (112,08 USD) erklomm das Papier am 04.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 24,38 Prozent wieder erreichen. Bei 73,32 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 22,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,22 USD aus.

Merck ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,76 USD gegenüber 2,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 15,80 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,92 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

