Vor Fed-Entscheid: Dow in Rot -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump reicht Milliarden-Klage ein
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
Notierung im Blick

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck verteidigt am Nachmittag Tendenz

16.09.25 16:10 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck verteidigt am Nachmittag Tendenz

Die Aktie von Merck zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Merck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 80,97 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
68,00 EUR -1,10 EUR -1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Merck-Aktie um 15:52 Uhr im New York-Handel bei 80,97 USD. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 81,48 USD. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 80,87 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 81,06 USD. Zuletzt wechselten 242.488 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 119,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Am 16.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 73,32 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 USD, nach 3,12 USD im Jahr 2024.

Merck ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,14 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,16 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,80 Mrd. USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Merck am 30.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,92 USD je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

