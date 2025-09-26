Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 78,23 USD.

Der Merck-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 78,23 USD. Die Merck-Aktie sank bis auf 78,06 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,65 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 218.458 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (114,79 USD) erklomm das Papier am 02.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,73 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2025 (73,32 USD). Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 6,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 3,12 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,22 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 15,80 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,20 Prozent verringert.

Merck wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Merck.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 8,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

