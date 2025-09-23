DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.107 +0,4%Nas22.349 -0,2%Bitcoin93.339 -0,1%Euro1,1694 +0,3%Öl70,55 +1,3%Gold3.781 +0,8%
Aktienentwicklung

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag in Grün

26.09.25 16:10 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 78,40 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
66,40 EUR -0,20 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Merck-Papiere um 15:52 Uhr 1,0 Prozent. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,90 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 78,75 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 286.170 Merck-Aktien.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 114,79 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 46,42 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,48 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,22 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 3,12 USD aus.

Am 29.07.2025 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,14 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 15,80 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,20 Prozent verringert.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,92 USD je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

