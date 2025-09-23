Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 79,46 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 79,46 USD. Die Merck-Aktie sank bis auf 79,22 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 79,54 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 254.193 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 26.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 116,02 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 31,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 8,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,22 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 3,12 USD aus.

Am 29.07.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,80 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 16,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,92 USD in den Büchern stehen haben wird.

