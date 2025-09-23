Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Mittwochnachmittag kaum bewegt

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Kaum Ausschläge verzeichnete die Merck-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 79,99 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Merck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 79,99 USD. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 80,10 USD. Die Merck-Aktie sank bis auf 79,34 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,75 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 230.871 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 25.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 45,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 8,34 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,12 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,22 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 USD. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,80 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Merck am 30.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

