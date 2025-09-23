DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.129 -0,4%Nas22.488 -0,4%Bitcoin96.920 +2,2%Euro1,1734 -0,7%Öl69,15 +2,0%Gold3.719 -1,2%
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Merck am Abend ins Minus

24.09.25 20:24 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Merck am Abend ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Merck. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 79,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
67,80 EUR 0,30 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 79,60 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 79,34 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,75 USD. Bisher wurden heute 560.180 Merck-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 116,24 USD erreichte der Titel am 25.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 46,03 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,22 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Merck am 29.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 15,80 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,92 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

