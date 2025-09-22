Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck tendiert am Dienstagabend tiefer
Die Aktie von Merck gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 80,07 USD.
Der Merck-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 80,07 USD. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 80,06 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,15 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 783.306 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 118,09 USD. Dieser Kurs wurde am 24.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 47,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2025 Kursverluste bis auf 73,32 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 9,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,22 USD belaufen.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Merck am 29.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,76 USD gegenüber 2,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 15,80 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Merck am 30.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
