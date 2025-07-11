Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Abend schwächer
Die Aktie von Merck gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 80,30 USD ab.
Das Papier von Merck gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 80,30 USD abwärts. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 80,27 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,76 USD. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 539.955 Stück gehandelt.
Am 24.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 118,09 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 47,06 Prozent Luft nach oben. Bei 73,32 USD fiel das Papier am 16.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,69 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,22 USD. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 3,12 USD je Wertpapier.
Am 29.07.2025 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,80 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 16,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,92 USD je Merck-Aktie.
