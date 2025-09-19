Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck tendiert am Montagnachmittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Merck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 81,18 USD ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 81,18 USD ab. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 81,10 USD. Bei 81,76 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 169.308 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 118,09 USD erreichte der Titel am 24.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 73,32 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 9,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,22 USD, nach 3,12 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,20 Prozent auf 15,80 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Merck wird am 30.10.2025 gerechnet. Am 29.10.2026 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 8,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: Wäre ein Investment in Merck vor 5 Jahren inzwischen lukrativ?

Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor 3 Jahren angefallen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Merck von vor einem Jahr bedeutet