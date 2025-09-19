DAX23.478 -0,7%ESt505.432 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.255 -0,1%Nas22.676 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1764 +0,2%Öl66,22 -0,7%Gold3.718 +0,9%
DAX fällt -- Wall Street im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck tendiert am Montagnachmittag tiefer

22.09.25 16:11 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck tendiert am Montagnachmittag tiefer

Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Merck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 81,18 USD ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 81,18 USD ab. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 81,10 USD. Bei 81,76 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 169.308 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 118,09 USD erreichte der Titel am 24.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 73,32 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 9,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,22 USD, nach 3,12 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,20 Prozent auf 15,80 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Merck wird am 30.10.2025 gerechnet. Am 29.10.2026 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 8,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Merck Co.

DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2018Merck buyGoldman Sachs Group Inc.
05.04.2018Merck OverweightBarclays Capital
31.07.2017Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2018Merck HoldJefferies & Company Inc.
24.11.2017Merck HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2013Merck verkaufenMorgan Stanley
04.12.2006Merck underweight Korrekturaktiencheck.de
21.08.2006Merck & Co underperformEvern Securities
17.07.2006Merck & Co neues KurszielEvern Securities
12.06.2006Merck & Co underperformEvern Securities

