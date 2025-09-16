DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.300 +0,3%Nas22.582 +0,5%Bitcoin98.260 -1,1%Euro1,1748 -0,3%Öl66,67 -1,3%Gold3.684 +1,1%
Aktie im Blick

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Abend mit angezogener Handbremse

19.09.25 20:24 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Abend mit angezogener Handbremse

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Merck. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Merck-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 81,45 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Merck-Aktie um 20:08 Uhr im New York-Handel bei 81,45 USD. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 82,40 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 81,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,60 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.256.107 Merck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 119,06 USD. Dieser Kurs wurde am 20.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 31,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 73,32 USD fiel das Papier am 16.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,22 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Merck am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 USD. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,20 Prozent auf 15,80 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,92 USD fest.

Redaktion finanzen.net

