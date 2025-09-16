DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.166 +0,1%Nas22.534 +0,3%Bitcoin98.708 -0,7%Euro1,1748 -0,3%Öl66,64 -1,3%Gold3.671 +0,7%
Notierung im Blick

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag im Aufwind

19.09.25 16:10 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 81,82 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
69,50 EUR 0,50 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Merck-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 81,82 USD. Bei 81,88 USD erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.884.708 Merck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (119,06 USD) erklomm das Papier am 20.09.2024. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 45,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,32 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 10,38 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,22 USD. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 3,12 USD je Wertpapier.

Merck gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,14 USD in den Büchern gestanden. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,80 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,92 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

