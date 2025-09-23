DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1661 -0,7%Öl69,63 +0,8%Gold3.749 +0,4%
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Donnerstagabend auf rotem Terrain

25.09.25 20:24 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Merck. Zuletzt ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 77,95 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
66,60 EUR -1,20 EUR -1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Merck-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 2,2 Prozent auf 77,95 USD nach. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 77,83 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 79,54 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 759.004 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 26.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,02 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 48,84 Prozent zulegen. Am 16.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 73,32 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 6,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 3,12 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,22 USD aus.

Am 29.07.2025 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,76 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,14 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,20 Prozent auf 15,80 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,92 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

