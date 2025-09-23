Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Freitagabend mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Merck gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Merck-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 78,45 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 78,45 USD nach oben. Die Merck-Aktie legte bis auf 78,90 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 741.694 Stück.

Bei einem Wert von 114,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). 46,32 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 73,32 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Mit einem Kursverlust von 6,54 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,22 USD.

Merck ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,14 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,80 Mrd. USD – eine Minderung von 2,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,16 Mrd. USD eingefahren.

Die Merck-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Merck die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,92 USD je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 10 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: Wäre ein Investment in Merck vor 5 Jahren inzwischen lukrativ?

Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor 3 Jahren angefallen