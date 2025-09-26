Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Montagabend mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck zeigt am Montagabend wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Merck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 78,61 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Merck-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:07 Uhr bei 78,61 USD. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 78,77 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 78,06 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,65 USD. Zuletzt wechselten 561.075 Merck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 114,79 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 46,02 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2025 (73,32 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,22 USD belaufen.

Merck ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,76 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,14 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 15,80 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,20 Prozent verringert.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

