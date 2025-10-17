DAX23.865 -1,7%Est505.611 -0,7%MSCI World4.275 -0,4%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.475 -0,4%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1668 -0,2%Öl61,26 +0,4%Gold4.248 -1,8%
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag stabil

17.10.25 16:08 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag stabil

Die Aktie von Merck hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 84,00 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Merck-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 84,00 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 84,17 USD. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 83,34 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,37 USD. Zuletzt wechselten via New York 616.997 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 18.10.2024 markierte das Papier bei 110,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 23,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 73,32 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 14,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,23 USD aus.

Am 29.07.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 USD. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 15,80 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Merck wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Am 29.10.2026 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,91 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

