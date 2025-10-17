Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck macht am Freitagabend Boden gut

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Merck gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 84,23 USD zu.

Um 20:08 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 84,23 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 84,48 USD. Bei 83,37 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 1.211.941 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 110,10 USD erreichte der Titel am 18.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 30,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2025 auf bis zu 73,32 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 12,95 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,23 USD.

Merck veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,14 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,80 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 16,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,91 USD fest.

