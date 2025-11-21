DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 -2,7%Nas22.078 -2,2%Bitcoin74.322 -1,1%Euro1,1533 ±0,0%Öl62,75 -0,7%Gold4.050 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- US-Börsen schließen im Minus -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Hartnäckige Mythen um Strom zu sparen: Diese Energiespartipps bringen nichts Hartnäckige Mythen um Strom zu sparen: Diese Energiespartipps bringen nichts
US-Ökonom: Die fünf Phasen einer Spekulationsblase US-Ökonom: Die fünf Phasen einer Spekulationsblase
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

Merz reist zu zwei Gipfeln nach Afrika

21.11.25 05:49 Uhr

BERLIN/JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bricht am Freitagabend zu seiner ersten Afrika-Reise als Kanzler auf. Zuerst geht es zum G20-Gipfel nach Johannesburg in Südafrika und dann zum EU-Afrika-Gipfel in Angola. Er wird vier Nächte - zwei davon im Flieger - und drei Tage unterwegs sein. Damit ist es seine bisher längste Reise als Bundeskanzler.

Wer­bung

An dem G20-Gipfel nehmen nur 13 der 19 Staats- und Regierungschefs aus der Gruppe führender Wirtschaftsmächte aller Kontinente teil. Unter anderem haben die Präsidenten der USA, Chinas und Russlands, Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin, abgesagt. Die USA wollen sich ganz aus den inhaltlichen Beratungen herausziehen. Es ist daher unklar, ob es auf dem Gipfel überhaupt substanzielle Ergebnisse geben wird.

Merz will die Reise vor allem nutzen, um mit den afrikanischen Staaten einen "vertieften Dialog" zu führen. "Die afrikanischen Staaten suchen nach Partnerschaften." Deswegen werde er unabhängig von den Absagen in jedem Fall zu beiden Gipfeln reisen./mfi/DP/he