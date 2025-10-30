DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -0,5%Nas23.958 +0,6%Bitcoin93.854 -1,0%Euro1,1633 +0,2%Öl64,67 -0,4%Gold3.976 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BASF BASF11 Nokia 870737 Tesla A1CX3T Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: US-Börsen letztlich uneins -- DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz, Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Experte: Gold bleibt auf lange Sicht unersetzbar Experte: Gold bleibt auf lange Sicht unersetzbar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

Merz trifft Erdogan in Ankara

30.10.25 05:49 Uhr

ANKARA (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird am Donnerstag den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen. In dem Gespräch in der Hauptstadt Ankara dürfte es vor allem um den Ukraine-Krieg, das Thema Migration und die Friedensbemühungen im Nahen Osten gehen. Bei allen Themen nimmt die Türkei eine bedeutende Rolle ein.

Wer­bung

Die Türkei könnte zudem bei der Abschiebung von Syrern ohne Bleiberecht aus Deutschland behilflich sein. Auch waren Ende September laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mehr als 22.000 türkische Staatsbürger in Deutschland ausreisepflichtig.

Im Rüstungsbereich hat Deutschland Kooperationsbereitschaft mit der Türkei gezeigt. Ankara strebt die Einbindung in die europäische Aufrüstungsstrategie "Safe" an, mit der die europäische Verteidigungsindustrie gestärkt werden soll. Erst Anfang der Woche hat die Türkei einen Deal über den Kauf von Eurofighter-Kampfjets unterzeichnet. Deutschland ist am Bau der Flugzeuge in Großbritannien beteiligt.

Menschenrechtler appellierten vor dem Besuch an Merz, den zunehmenden Druck auf die Zivilgesellschaft, Medien und die Opposition in der Türkei bei Erdogan zur Sprache zu bringen. Ein Beispiel dafür ist der abgesetzte Istanbuler Bürgermeister und potenzielle Präsidentschaftskandidat Ekrem Imamoglu, der seit März in Untersuchungshaft sitzt. SPD-Chef Lars Klingbeil hatte die Inhaftierung damals als "schweren Angriff" auf die Demokratie in der Türkei bezeichnet./apo/DP/jha