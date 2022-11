Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verzeichnet am Mittag Verluste

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,3 Prozent auf 95,10 EUR nach. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 94,50 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 31.817 Stück.

Bei 314,25 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 69,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2022 Kursverluste bis auf 94,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 210,00 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2022. Es stand ein EPS von 1,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,22 USD in den Büchern gestanden. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.714,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.010,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 01.02.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 9,22 USD je Aktie belaufen.

