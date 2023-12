Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,2 Prozent auf 323,29 USD ab.

Um 16:08 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 323,29 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 322,49 USD. Bei 325,48 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Bisher wurden heute 2.522.976 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 342,92 USD erreichte der Titel am 23.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 6,07 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.12.2022 bei 112,47 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 65,21 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 351,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023 vor. Das EPS lag bei 4,39 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 34.146,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 27.714,00 USD umsetzen können.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 31.01.2024 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 14,36 USD im Jahr 2023 aus.

