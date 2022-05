Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) verteidigt Stellung am Montagnachmittag

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bewegte sich um 16:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 197,16 EUR. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 200,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 189,16 EUR. Bei 192,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 47.920 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 14.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 324,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,30 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 164,24 EUR. Dieser Wert wurde am 27.04.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 20,04 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 296,71 USD an.

Am 27.04.2022 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,30 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 27.908,00 USD umgesetzt, gegenüber 26.171,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

