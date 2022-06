Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag in Rot

Um 02.06.2022 16:22:00 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 178,38 EUR ab. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 175,34 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 178,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 32.913 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 324,80 EUR markierte der Titel am 14.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 45,08 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.04.2022 bei 164,24 EUR. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 8,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 284,63 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.04.2022 vor. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,30 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 27.908,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 26.171,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 14,00 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

