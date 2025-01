Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag ins Plus

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 602,35 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 602,35 USD nach oben. Bei 609,19 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 604,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 374.705 Stück gehandelt.

Am 12.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 638,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 5,98 Prozent zulegen. Am 05.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 343,41 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 42,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,01 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 639,29 USD an.

Am 30.10.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,20 USD, nach 4,50 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34,15 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40,59 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 22,66 USD in den Büchern stehen haben wird.

