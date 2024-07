Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteuert sich am Mittwochnachmittag

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 510,44 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 510,44 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 510,81 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 506,10 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 337.711 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 531,44 USD erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 4,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 274,39 USD. Dieser Wert wurde am 19.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,84 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 515,88 USD.

Am 24.04.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,86 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,46 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 28,65 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 23.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 20,22 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

EU-Kommission sieht Regelverstoß bei Metas "Pay or Consent"-Modell - Meta-Aktie tiefer

NVIDIA-Konkurrent AMD-Aktie von Analysten als "Top-Pick" geadelt

Stifel: Bitcoin-Schwäche signalisiert Korrektur am US-Aktienmarkt im Sommer