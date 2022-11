Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) büßt am Donnerstagvormittag ein

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 1,1 Prozent auf 93,12 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 92,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.529 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 314,25 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2022 (92,54 EUR). Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 0,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 210,00 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,22 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 27.714,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.010,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,47 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 9,15 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

