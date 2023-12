Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Montagnachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 317,92 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 2,1 Prozent auf 317,92 USD. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 313,66 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 317,00 USD. Bisher wurden heute 5.157.794 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 23.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 342,92 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 112,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 64,62 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 351,50 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,39 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.146,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.714,00 USD in den Büchern standen.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 14,36 USD im Jahr 2023 aus.

