Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 05.05.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 209,70 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 209,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 209,95 EUR. Zuletzt wechselten 135 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 324,50 EUR markierte der Titel am 14.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei 162,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.04.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 296,71 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,72 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,30 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 27.908,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 26.171,00 USD umgesetzt.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 14,08 USD je Aktie aus.

