Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagvormittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 0,3 Prozent auf 253,55 EUR. Bei 252,75 EUR markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 254,60 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 10.702 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.06.2023 bei 256,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (89,15 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 64,84 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 271,50 USD.

Am 26.04.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.645,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.908,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 11,82 USD im Jahr 2023 aus.

