Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,9 Prozent auf 469,24 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,9 Prozent auf 469,24 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 450,81 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 451,20 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.805.135 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 542,79 USD erreichte der Titel am 09.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,67 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 274,39 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,85 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 574,29 USD aus.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 5,31 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39,07 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32,00 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 23.10.2024 präsentieren.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Mit sieben Tipps zum Erfolg: So konnte Tech-Gigant NVIDIA so erfolgreich werden

Aktieninvestments in NVIDIA & Co: Fundstrat-Stratege Tom Lee sieht Rotation aus Large Caps

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren